Schlechte Platzverhältnisse: Zwei Afrika-Cup-Spiele verlegt

Wegen der schlechten Platzverhältnisse im Stadion in Douala sind zwei Partien des Afrika-Cups in Kamerun nach Jaunde verlegt worden. Dies teilte der afrikanische Verband (CAF) am Mittwoch mit. (NEWS: Alles zum Afrika-Cup)