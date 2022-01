Handball-EM 2022: Island-Star Björgvin Gustavsson schimpft über Corona-Chaos

Griff in Trickkiste: So cool beendet Deutschland die EM

Bei der Handball-EM in Ungarn und der Slowakei herrscht Corona-Chaos. Island-Star Björgvin Gustavsson macht seinem Ärger darüber Luft.

Auf sieben teils namhafte Spieler mussten die Isländer, die nach ihrem 34:24-Sieg gegen Montenegro noch eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale haben, zwischenzeitlich verzichten. Immerhin kehrte Keeper Björgvin Gustavsson am Montag zurück ins Team. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Doch nur zwei Tage später folgte der nächste Rückschlag. Der Torhüter musste sich nach seinen letzten PCR-Tests am Mittwoch erneut in Isolation begeben und fiel somit für das letzte Hauptrundenspiel aus.

Island-Star schimpft nach Corona-Infektion

Die Verärgerung bei dem 36-Jährigen war entsprechend groß: „Soweit ich weiß, sind die Regeln im Turnier strenger als die nationalen Maßnahmen hier in Ungarn, aber nach den nationalen Kriterien wäre ich jetzt aus der Isolation heraus, da ich vor acht Tagen erstmals positiv getestet wurde“, schrieb Gustavsson bei Twitter.

Demnach könne er also theoretisch einfach als Zuschauer in die Halle kommen, führte der Isländer weiter aus - worauf er natürlich verzichten werden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

„Das alles ist besonders anstrengend und bizarr, da ich mich seit dem ersten Tag in bester Gesundheit befinde, asymptomatisch bin, bereits alle drei Impfungen erhalten habe und vor zwei Tagen mit einem CT von 38,1 am fünften Tag der Isolation entlassen wurde“, so Gustavsson weiter.