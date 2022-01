FC Barcelona: Kein Erfolg, kein Geld - der Fall des spanischen Giganten

Der FC Barcelona steht am Scheideweg. Der ehemals strahlende Klub hinkt dem eigenen Selbstverständnis um Welten hinterher. Das sind die Gründe für Barcelonas Absturz.

Wenn man an so etwas wie Karma glauben mag, dann ist der FC Barcelona dafür ein Paradebeispiel.

Der Gigant aus Katalonien und einstige Dominator von La Liga ist nicht mehr wiederzuerkennen. Misswirtschaft und zweifelhafte Personalien haben ihren Teil dazu beigetragen, dass Barcelona aktuell nur in der Europa League spielt und in der spanischen Liga 15 Punkte Rückstand auf Erzrivale Real Madrid aufweist. ( Service: Tabelle von La Liga )

Wie konnte es so weit kommen?

Immer wieder Ärger mit Vereinen und Spielern

Festzuhalten ist: Der Verein hat in den vergangenen Jahren mächtig geprasst mit Ablösen und Gehältern. Und bei Transfers häufig für erhebliche Nebengeräusche gesorgt.

Führung gibt kein gutes Bild ab

Barcas Führung gab in der Vergangenheit ohnehin alles andere als ein gutes Bild ab. 2021 sollte Josep Maria Bartomeu neu vereidigt werden. Die Aufstände innerhalb des Klubs wurden allerdings immer größer, Bartomeu musste seinen Hut nehmen. Der Spanier wurde hauptverantwortlich für Barcas missliche Lage gemacht.

Bartomeu und Laporta eint jedoch eine Idee: die Super League. Zum Unmut der Fans war Barca dank Bartomeu Gründungsmitglied der Super League. Obwohl der erste Entwurf nicht von Erfolg gekrönt war, beharrte man in Barcelona auch unter der Führung von Laporta auf eine Ausführung.

Barca zahlt für seine Sünden

Stattdessen ist nun die Zeit gekommen, in der sich Barcelona für die Sünden der Vergangenheit verantworten muss. Als Ergebnis der jahrelangen horrenden Misswirtschaft entstanden über die Zeit mehr als eine Milliarde Euro an Verbindlichkeiten .

Ein weiteres Problem: Die teuren Zugänge der vergangenen Jahre blieben zum großen Teil hinter den Erwartungen zurück und haben an Marktwert sogar verloren.

Nach dem Pokal-Aus gab es am Wochenende zumindest in La Liga einen Last-Minute-Sieg gegen Kellerkind Alaves (1:0, 87. Minute), aktuell wäre Barca aber als Fünfter nicht mal in der Champions League.