Premier League: Spielverlegung bei vier Corona-Fällen

Neue Corona-Regelungen in der Premier League © AFP/SID/Nigel Keene

Nach zahlreichen durch die Corona-Pandemie erzwungen Spielabsagen will die englische Premier League mit neuen Regeln für eine bessere Struktur sorgen.

Nach zahlreichen durch die Corona-Pandemie erzwungen Spielabsagen und lauter Kritik vonseiten der Klubs will die englische Premier League mit neuen Regeln für eine bessere Struktur sorgen. Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, müssen die Klubs künftig nachweisen, dass sie mindestens vier positiv getestete Spieler in ihren Reihen haben, um eine Spielabsage zu beantragen. Die neuen Regeln greifen bereits zum nächsten Spieltag Anfang Februar.