Australian Open: Daniil Medvedev im Halbfinale - Russe ausgebuht nach Djokovic-Nennung

Medvedev nennt Djokovic - und kassiert Buhrufe

„Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob die Leute es gerne hören, aber ich habe mir gesagt: ‚Was würde Novak tun‘?“, sagte Medvedev im Wissen um die mögliche Reaktion der Zuschauer.

Plötzlich verwandelten sich die Buhrufe in Applaus und Begeisterungsrufe. (SERVICE: Australian Open Herren Spielplan)

Australian Open: Vekic lacht über Medvedev-Aussage

Medvedev verriet auch seine Haltung bei 0:2-Satzrückstand: „Wenn er ( Felix Auger-Aliassime, Anm. d. Red. ) siegen will, muss er bis zum letzten Punkt kämpfen. Auch wenn es 5:0, 40:0 für ihn steht - ich will ihn für das nächste Match müde machen.“

Die Kamera unterzeichnete er nach dem Ende der 4:42 Stunden langen Tennisschlacht mit „Not tired“, also „nicht müde“.

Auger-Aliassime und Medvedev begeistern Boris Becker

Tsitsipas will Alexander Zverev eines Besseren belehren

Medvedev spielt nun wie im Vorjahr gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas um den Finaleinzug. Tsitsipas will Down Under auch den gescheiterten deutschen Topspieler Alexander Zverev eines Besseren belehren.