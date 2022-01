Handball-EM 2022: Island und Frankreich im Fernduell um Halbfinale

Wer kommt bei der Handball-EM ins Halbfinale? In der Hauptrundengruppe 1 ist noch ein Platz hinter Dänemark zu vergeben. Frankreich hat es selbst in der Hand, Island lauert.

Dänemark dabei, Frankreich kurz davor - doch auch Island darf noch hoffen: Das Rennen um die Halbfinal-Plätze bei der Handball-EM ist auch in Hauptrundengruppe 1 noch nicht beendet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Weltmeister Dänemark fertigte am Montag in Budapest zwar die Niederlande mit 35:23 (21:12) ab und steht mit nun acht Punkten sicher in der Vorschlussrunde. (DATEN Tabellen der Handball-EM)