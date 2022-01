Transfermarkt: Eintracht Frankfurt hat Ebimbe auf dem Zettel - auch Bayer Leverkusen dran

Wechselt mit Eric Junior Dina Ebimbe das nächste Talent von Paris Saint-Germain in die Bundesliga? Neben Bayer Leverkusen hat auch Eintracht Frankfurt die Fühler ausgestreckt.

Mitchel Bakker, Tanguy Nianzou, Moussa Diaby oder Christopher Nkunku. In den vergangenen Jahren haben viele Talente von Paris Saint-Germain den Weg in die Bundesliga zum FC Bayern München, RB Leipzig und Bayer Leverkusen gefunden. Kommt schon bald der nächste Spieler hinzu?

Wie die gut informierte französische Quelle RMC Sport berichtet, soll Leverkusen gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung von Eric Junior Dina Ebimbe haben.

Die Werkself strebt demnach eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro an, PSG hingegen will den bis 2023 laufenden Kontrakt verlängern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)