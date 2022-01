Olympia in Peking: Klimawandel bedroht laut Studie Zukunft der Winterspiele

Dies ist das Ergebnis einer Studie, die Sportökologen der britischen Loughborough Universität und Mitglieder der Kampagne „Protect Our Winters“ („Schützt unsere Winter“) erstellt haben.

Die Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) seien die ersten in der Geschichte, bei denen fast zu 100 Prozent Kunstschnee zum Einsatz komme. Mehr als 400 Geräte zur Schneeproduktion wie Schnee-Kanonen und -Lanzen seien dafür in Betrieb.