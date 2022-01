NBA: Jaxson Hayes von New Orleans Pelicans in zwölf Fällen angeklagt

Hayes greift Polizisten an

Zu dieser Zeit sagte das LAPD, Hayes habe Beamte im Vorgarten der Residenz getroffen. Als die Beamten Hayes mitteilten, dass sie mit jemandem in der Residenz sprechen müssten, versuchte er, sie am Betreten zu hindern, sagte die Polizei.

Zwölf Anklagepunkte gegen NBA-Star

Der 21-Jährige wurde laut Gerichtsakten am 20. Januar angeklagt. „Seit der Einreichung der Anklage haben die Pelicans in dieser Angelegenheit mit der NBA zusammengearbeitet und werden dies auch in Zukunft tun“, sagte das Team in einer Erklärung.