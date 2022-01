Olympia: Schweden stellt deutsche Eishockey-Nationalspieler vorzeitig ab

Kühnhackl steht von Beginn an Söderholm zur Verfügung © AFP/SID/GINTS IVUSKANS

Die Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder, Tom Kühnhackl und Stefan Loibl stehen Bundestrainer Toni Söderholm von Beginn an für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele zur Verfügung.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bestätigte dem SID am Mittwoch, dass das Trio von seinen schwedischen Klubs ab Sonntag freigegeben und damit am kommenden Montag in Mannheim zum Treffpunkt des Teams erwartet werde.