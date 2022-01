Mit Protagonist Neureuther: ARD zeigt Dokus vor Olympia in Peking

Mit verschiedenen Dokumentationen und einer Sendung der Reihe „hart aber fair“ läutet die ARD ihre Berichterstattung über Olympia in Peking ein.

Mit den Dokumentationen „Spiel mit dem Feuer“ und „China inside“ sowie einer Sendung der Reihe „hart aber fair“ läutet die ARD am 31. Januar ihre Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in Peking ein. Im ersten Film stellt der frühere Slalom-Star Felix Neureuther die Frage: „Wer braucht noch dieses Olympia?“ Die zweite Doku beleuchtet vier Tage vor Beginn die „Winterspiele mit Widersprüchen“.

"Spiel mit dem Feuer" läuft am Montag um 20.15 Uhr und ist bereits ab 28. Januar in der ARD-Mediathek zu sehen. Neureuther begibt sich darin auf die Suche nach dem Olympischen Geist und fordert eine Reform der Spiele. Er diskutiert mit IOC-Funktionären, befragt kritische Köpfe und begegnet Vertreterinnen der uigurischen Minderheit, die von Menschenrechtsverletzungen und der dramatischen Situation in den chinesischen "Umerziehungslagern" berichten.