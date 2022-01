Anzeige

Neymar-Doku jetzt auf Netflix: Batman oder Joker? Neymar: „Ich bin der Joker“

Im Bett mit Neymar: Doku zeigt Superstar hautnah

SPORT1

Neymar ist nicht nur ein begnadeter Fußballer sondern längst auch eine umstrittene Persönlichkeit neben dem Platz. Nun wird die Karriere des Superstars in einer Doku beleuchtet.

Neymar, mal von einer anderen Seite?

Die Karriere des brasilianischen Superstars von Paris Saint-Germain ist in einer Dokumentation beleuchtet worden, ab sofort ist das sechsteilige Stück auf Netflix zu sehen. Der Titel passt zu dem ebenso hochbegabten wie umstrittenen Angreifer: „Das perfekte Chaos“.

Von den Anfängen bis heute - produziert wurde die Doku von Uninterrupted, eine Firma von NBA-Star LeBron James und seinem Partner Maverick Carter. Sie zeigt den jungen Fußballer, der mit 14 Jahren seine erste Million verdiente - und den heutigen Weltstar, der nicht nur für seine fußballerischen Qualitäten bekannt ist.

Neymar selbst sagt in den Aufnahmen, dass es zwei Versionen von ihm gebe. Der Comic-Fan erklärt: „Für meine Familie, für meine engen Freunde ... bin ich Batman. Aber wenn du mich nicht kennst: Ich bin der Joker.“

Der steile Aufstieg von Neymar

Seine Karriere sei so schnell an- und verlaufen, sagte Neymar weiter. Was ihn prägte: „Ich habe jung angefangen, ich wurde jung berühmt und reich. Wenn das Leben ruhiger wäre, wäre ich vermutlich auch ruhiger. Aber es ist schwierig. Ich bin explosiv.“

Als Spieler von Santos wurde er in Brasilien zum Idol, seine Mohikaner-Frisur um Markenzeichen.

Sein Vater, Neymar Da Silva, nutzte die goldene Gelegenheit und vermarktete das Image seines Sohnes. In der Doku erklärte dieser : „Neymar hat 2010 ganze 500.000 US-Dollar als Spieler verdient, und wir haben in diesem Jahr elf Millionen eingenommen. Wir haben 20-mal so viel eingenommen wie mit Fußball.“

Messi: Neymar hat es mir nie erklärt

Auch über den Rekord-Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain sprach Neymar Sr. in der Netflix-Serie. „Mein Sohn hat Barca nicht verlassen, weil ich es so wollte. Er war in seiner Komfortzone und wollte sie verlassen. Er hatte sich selbst ein Ziel gesetzt: ‚Ich will dieses Risiko eingehen‘, sagt er mir.“

Es habe nichts damit zu tun gehabt, dass er aus dem Schatten von Mitspieler Lionel Messi habe treten wollen: „Neymar bewundert Leo.“ Messi selbst sagte in der Doku, dass Neymar ihm den Schritt nie wirklich erklärt habe.

