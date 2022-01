Handball-EM 2022: Schweden wirft Norwegen nach Drama raus - Zoff um Sagosen

Griff in Trickkiste: So cool beendet Deutschland die EM

Bei der Handball-EM kam es am Montag nun zum Aufeinandertreffen der skandinavischen Rivalen um einen Platz im Halbfinale - und das Spiel hielt, was es versprach. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Nach einer denkwürdigen Schlussphase entschied Rekordeuropameister Schweden die Partie mit 24:23 (9:14) für sich , obwohl die Schweden in der 55. Minute noch mit vier Toren zurückgelegen waren.

In Schweden feierte man die unglaubliche Aufholjagd ihres Teams, was zeitweise sogar sechs Tore Rückstand hatte und vor dem Siegtor das letzte Mal beim Stand von 2:1 in Führung gewesen war.