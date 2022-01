Ex-Bayern-Star Lessort mit Negativ-Rekord

Mehr als 16 Freiwürfe hatte in dieser Saison laut offizieller Statistik nur Errick McCollum von Lokomotiv Kuban Krasnodar versucht – McCollum traf aber 17 von 20. In der Eurocup-Historie gingen 18 Spieler in einer Partie häufiger an die Linie als Lessort, die aber allesamt deutlich sicherer waren als der Franzose, der in seiner Karriere im Wettbewerb immerhin 62,9 Prozent seiner Freiwürfe trifft. (Eurocup: Die Tabellen)