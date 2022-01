Niederlande: Christian Eriksen trainiert vorübergehend bei Ajax Amsterdam mit

Christian Eriksen ist nach seinem Aus bei Inter Mailand weiterhin auf Vereinssuche. Bis er den gefunden hat, wird er in der Reserve von Ajax Amsterdam trainieren.

Wie der Verein via Twitter bekanntgab, wird sich der dänische Nationalspieler vorübergehend bei der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam fit halten und als Trainingsgast an seine alte Wirkungsstädte zurückkehren.

Eriksen trainiert bei Ajax Amsterdam

„Legenden sind immer willkommen“, ließ der niederländische Rekordmeister verlauten, für den Eriksen zwischen 2010 und 2013 113 Spiele in der Eredivisie absolvierte.

Der 29-Jährige zeigte sich von der Geste seines ehemaligen Arbeitgeber begeistert und kündigte auf der Vereinswebsite an, in Amsterdam so schnell wie möglich zu seiner Bestform zurückkehren zu wollen.