FC Bayern: Jamal Musiala sieht sich nicht als Nachfolger von Thomas Müller.

Jamal Musiala ist der größte Shooting Star des FC Bayern in den letzten Jahren. Nun spricht der Youngster über die „Mia san Mia“-Mentalität beim FC Bayern, die Nachfolge von Thomas Müller und den DFB. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine Charaktereigenschaft, die Musiala schon immer hatte, ist ein unbändiger Siegeswille. Damit passt er perfekt zur „Mia san mia“- Mentalität des FC Bayern. „Ich wollte als Kind schon immer gewinnen. Das auch auf dem höchsten Niveau zu übertragen, lernst du tatsächlich beim FC Bayern am besten“, sagte er im Interview mit der Sport Bild .

Einer, der diese Mentalität besonders vorlebt, ist Manuel Neuer, der laut dem 18-Jährigen noch lange nicht am Ende ist: „Manuel Neuer ist jetzt 35 und wird jetzt 36. Trotzdem ist nicht abzusehen, dass er irgendwann einmal nachlassen könnte. Ich glaube, er kann noch vier oder fünf Jahre im Bayern-Tor stehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Musiala: „Müller ist ein Typ, den es nicht zweimal gibt“

Musiala hat dazu eine klare Meinung: „Thomas ist ein überragender Typ und Fußballer, den es so kein zweites Mal gibt. So viel wie Thomas kann wohl niemand im Profifußball reden. Genau wie Manu (Manuel Neuer) wird er sicher noch einige Jahre spielen. Danach wird seine Art und seine Rolle von niemandem zu ersetzen sein. Sollte ich dann auf seiner Position spielen dürfen, bringe ich meinen eigenen Style rein.“

Seine Dribbelstärke, so erzählt Musiala, hat der Stuttgarter sich in der Jugend selbst beigebracht. „Ich habe mir als Kind auf der Straße immer Hütchen aufgestellt. Nicht, weil ich dachte, ich müsste für eine Profikarriere trainieren. Es hat mir einfach viel Spaß gemacht, sie zu umdribbeln.“

Körperlich sei er „nicht so gut aufgestellt“, wie andere Profis. „Ich werde wohl nie so aussehen wie ein Leon Goretzka, aber das ist auch gar nicht mein Ziel.“ Größe und Stärke sie nicht alles, „ich bin dafür beweglich und agil.“ Geholfen habe ihm bei der Flexibilität auch, dass in seiner Jugend die koreanische Kampfkunst Habkido praktizierte.