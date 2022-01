3. Liga: FC Würzburger Kickers – Sport-Club Freiburg II (Freitag, 19:00 Uhr)

Würzburg will nach neun Spielen ohne Sieg gegen die Reserve des Sport-Club endlich wieder einen Erfolg landen. Am letzten Spieltag kassierten die FC Würzburger Kickers die zwölfte Saisonniederlage gegen den VfL Osnabrück. Freiburg II gewann das letzte Spiel und hat nun 30 Punkte auf dem Konto. Im Hinspiel erlitt das Heimteam eine knappe 0:1-Niederlage gegen den Gast. Springt dieses Mal mehr für die Kickers heraus?

Auf des Gegners Platz hat der Sport-Club Freiburg II noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Sport-Club auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Im Angriff brachte Freiburg II deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 22 geschossenen Treffern erkennen lässt. Die Saison des Sport-Club Freiburg II verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat der Sport-Club acht Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen verbucht. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Freiburg II in den vergangenen fünf Spielen.