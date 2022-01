Anthony Martial & Manchester-United: Transfer zu FC Sevilla perfekt

Der FC Sevilla hat am späten Dienstagabend die Verpflichtung von Anthony Martial bekanntgegeben. ( NEWS: Alles zu La Liga )

Anthony Martial von Manchester United nach Sevilla

Der Franzose könnte bei Sevilla sowohl auf beiden Außenbahnen als auch in der Mittelstürmer-Position zum Einsatz kommen, wie der Verein weiter ausführte - und Martial als „wichtige Verstärkung für die Offensive“ anpries.

Bei den Red Devils hatte er bei Teammanager Ralf Rangnick keine Rolle mehr gespielt, deutete sich die Trennung bereits seit Wochen an.

Martials Vertrag in Manchester läuft noch bis Juni 2024. Der Routinier (79 Tore und 50 Assists in 269 Spielen) war 2015 von AS Monaco gekommen.