Nächste Alba-Pleite in EuroLeague - Bayern verbessern Play-off-Chancen

Basketball-Meister Alba Berlin geht am Freitag schwer angeschlagen in das deutsche EuroLeague-Duell bei Pokalsieger Bayern München. Der Hauptstadtklub kassierte in der kontinentalen Eliteklasse bei seiner Generalprobe bei Maccabi Tel Aviv in Israel mit 78:87 (39:47) auch im insgesamt vierten Spiel seit Ende seiner zweiwöchigen Corona-Zwangspause eine Niederlage. München hingegen verbesserte durch ein 77:68 (45:29) im Verfolger-Duell beim französischen Vertreter ASVEL Lyon-Villeurbanne seine Chancen auf einen Play-off-Platz nochmals erheblich.