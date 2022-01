Wasserball, Champions League: Waspo 98 Hannover schlägt Steaua Bukarest

Waspo Hannover hat in der Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert © Imago

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover feiern in der Champions League einen wichtigen Sieg. Der Tabellenletzte aus Bukarest muss sich gegen die Hannoveraner knapp geschlagen geben.

In der LEN Champions League ist der Mannschaft gegen Steaua Bukarest ein knapper 13:12-Heimerfolg geglückt.

Grundstein für den Sieg gegen den Tabellenletzten war der starke Start in die Partie. Das erste Viertel ging mit 5:2 an das Team aus Norddeutschland. Die ausgeglichenen Viertel zwei und vier sowie der starke dritte Abschnitt von Steaua konnten am Endergebnis nichts mehr ändern.