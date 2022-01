BVB: Erling Haaland schneller fit als gedacht?

Der Norweger, der sich beim 3:2-Sieg in Hoffenheim einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, ist bereits auf dem Weg der Besserung.

Am 6. Februar empfangen die Westfalen im wichtigen West-Duell den Tabellendritten Bayer Leverkusen - und nach SPORT1 -Informationen aus dem Umfeld des 21-Jährigen ist sein Mitwirken denkbar. ( Haaland im Krankenhaus untersucht )

Der Torjäger, der in der aktuellen Saison 23 Tore in 20 Pflichtspielen erzielte, arbeitet mit Hochdruck an einem schnellen Comeback.