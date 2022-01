3. Liga: VfL Osnabrück – FC Würzburger Kickers, 2:0 (1:0)

Das Auswärtsspiel der Kickers endete erfolglos. Gegen Osnabrück gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie mit 2:0. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Marc Heider brachte Würzburg in der 39. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für den VfL Osnabrück ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 2:0 führte Aaron Opoku herbei, als er nach Vorlage von Heider zugunsten von Osnabrück traf (50.). Am Schluss fuhr der VfL Osnabrück gegen die FC Würzburger Kickers auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.