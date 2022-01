Anzeige

Premier League: Roy Hodgson wird Trainer beim FC Watford Watford holt Trainer-Legende

Der FC Watford hat einen neuen Trainer. Nach der Entlassung von Claudio Ranieri übernimmt Roy Hodgson an der Seitenlinie.

In Watford geben sich die Trainer-Legenden die Klinke in die Hand! (News: Alles Wichtige zur Premier League)

Nachdem am Montag die Trennung von Claudio Ranieri bekannt gegeben wurde, verkündeten die Hornets einen Tag später die Verpflichtung von Roy Hodgson als neuen Teammanager. (Service: Tabelle der Premier League)

„Wir freuen uns, die Verpflichtung von Roy Hodgson als neuen Manager unseres Vereins bestätigen zu können. Willkommen in Watford, Roy“, ließ der Verein via Twitter verlauten, der für den Premier-League-Rückkehrer bereits die sechste Station als Trainer in Englands höchster Spielklasse ist.

Der 74-Jährige hatte nach seinem Aus bei Crystal Palace im vergangenen Sommer eigentlich sein Karriereende verkündet, kehrt nun aber wieder auf Englands größte Fußballbühne zurück. Seit 1976 stand der Brite an der Seitenlinie von insgesamt 19 (!) Vereinen und Nationen.

Watford kämpft gegen den Abstieg

In Erinnerung ist den meisten wohl vor allem seine Zeit bei den Three Lions, die er zwischen 2012 und 2016 in drei Turniere führte. Doch auch beim FC Fulham schrieb Hodgson Geschichte, als er dem Verein 2009 mit Platz sieben die beste Platzierung seiner Liga-Geschichte bescherte und sich für die Europa League qualifizierte. (Service: Spielplan der Premier League)

Die Erfahrung kann der 19. der Premier League derzeit auch gut gebrauchen. Der FC Watford hat seit Mitte November kein Ligaspiel mehr gewonnen und taumelt mit nur 14 Punkten aus 20 Spielen dem Abstieg entgegen. Einzig der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz ist es zu verdanken, dass die Hornets derzeit nur zwei Punkte von einem Nicht-Abstiegs-Platz entfernt sind.