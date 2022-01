Olympia 2022: Wer soll deutscher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier werden? Stimmen Sie ab

Olympia 2022: Zwei deutsche Fahnenträger

In Pyeongchang durfte der Nordische Kombinier Eric Frenzel mit der Fahne einlaufen. Bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Tokio wurden mit Laura Ludwig und Patrick Hausding erstmals zwei Deutsche nominiert. So wird es auch in China sein: Gemeinsam werden eine Frau und ein Mann aus dem deutschen Olympia-Kader die Fahne tragen.