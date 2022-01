Handball-EM 2022: Deutschland feiert 30:29-Sieg gegen Russland - versöhnlicher Abschluss

Griff in Trickkiste: So cool beendet Deutschland die EM

Die Partie entschied gegen Russland ein Doppel-Kempa zwölf Sekunden vor dem Ende, Linksaußen Patrick Zieker verwandelte eiskalt. So stand am Ende des letzten Hauptrundenspiels ein hart erkämpftes 30:29, das für ausgelassene Stimmung bei der deutschen Mannschaft sorgte.

Gislason: „EM hat bis zum letzten Moment Spaß gemacht“

Der 62-Jährige wirkte auch schon vor dem Anpfiff sichtlich gelöst. Auch am Isländer dürften das Corona-Chaos der vergangenen Wochen mit am Ende 15 infizierten Spielern nicht spurlos vorbeigegangen sein. Anmerken ließ er sich das kaum.

Auf SPORT1 -Nachfrage, ob ihm das Turnier angesichts der äußerst schwierigen Umstände am Ende noch Spaß gemacht habe oder er lieber darauf verzichtet hatte, stellte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel klar: „Bei allem was auch war – mir hat die EM vom ersten bis zum letzten Moment Spaß gemacht.“

Mit so einem kleinen Kader so etwas zu schaffen, sei eine Riesenleistung von seiner Mannschaft gewesen. „Wir hatten so viele Ausfälle, zeitweise haben wir mit nur wenigen Spielern trainiert. Unter diesen Umständen war das schon toll. Und auch wenn wir vielleicht hätten weiterkommen können ohne Corona, hat mir dieses Turnier sehr, sehr viel Spaß gemacht.“