Afrika-Cup: Senegal mit Bayern-Star Bouna Sarr stolpert ins Viertelfinale

Senegals Fußball-Nationalmannschaft mit Liverpool-Star Sadio Mané und Bouna Sarr vom FC Bayern in der Startelf hat das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht - dabei aber keinen guten Eindruck hinterlassen.

Gegen Außenseiter Kap Verde gewann Senegal sein Achtelfinale mit 2:0 (0:0), erst nach zwei Platzverweisen gegen den Außenseiter traf Mane zur Führung (63.). In der Nachspielzeit legte zudem Bamba Dieng (90.+2) nach.

Schon nach 21 Minuten hatte Patrick Andrade wegen groben Foulspiels Rot gesehen, in der zweiten Hälfte musste dann auch der kapverdische Torhüter Vozinha nach einer Notbremse vom Platz (57.). (Afrika-Cup: Die Tabellen)

Afrika Cup: Senegal mit Bayerns Sarr mit Ach und Krach weiter

Senegal hatte schon in der Gruppenphase lediglich einen Treffer per Foulelfmeter erzielt und tat sich nun auch am Dienstag schwer.