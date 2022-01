Handball-EM 2022: Spanien nach Zittersieg gegen Polen im Halbfinale

Der zweite Halbfinalist bei der Handball-EM 2022 steht fest: Nach Dänemark steht auch Spanien in der Runde der letzten Vier.

Der Europameister mühte sich am Dienstag im abschließenden Hauptrundenspiel in Bratislava zu einem 28:27 (14:13) gegen Polen und qualifizierte sich damit zum sechsten Mal in Folge für die Medaillenspiele einer Europameisterschaft. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)