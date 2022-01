Bundesliga: Arminia Bielefeld kooperiert mit südafrikanischem Klub

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld erweitert seine internationalen Projekte in Südafrika.

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld erweitert seine internationalen Projekte in Südafrika.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde eine Zusammenarbeit mit Maritzburg United vereinbart. Demnach sollen zunächst „digitale Trainingseinheiten und Trainerfortbildungen sowie der Wissensaustausch in verschiedenen Bereichen, besonders in der Nachwuchsförderung“ im Mittelpunkt stehen.