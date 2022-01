Bundesliga: Florian Wirtz und der FC Bayern - was läuft da mit dem Leverkusen-Star?

Ach Tore und zwölf Vorlagen in 24 Einsätzen – eine bemerkenswerte Ausbeute für einen 18-Jährigen, der erst seine zweite komplette Saison auf Profi-Niveau bestreitet. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bei Florian Wirtz sind es aber nicht nur die nackten Zahlen, die für Aufsehen sorgen. Das hochbegabte Offensiv-Juwel von Bayer Leverkusen bringt mit seiner raffinierten Spielweise ein Stück Straßenkicker-Mentalität in die Bundesliga.

FC Bayern hinter Wirtz her? Interesse ja, aber …

Auch Bayer-Boss Rudi Völler versicherte zuletzt mehrfach, dass Wirtz frühestens in eineinhalb Jahren den nächsten Schritt machen könnte. Nach England? Spanien? Oder vielleicht sogar München?

SPORT1 weiß: Der FC Bayern findet Wirtz zwar interessant, plant derzeit aber nicht ernsthaft in ein mögliches Wettbieten mit Klubs wie Manchester City, dem FC Liverpool, Real Madrid oder Paris Saint-Germain einzusteigen.

Das liegt zum einen an der hochkarätig bestückten Offensive von Julian Nagelsmann, die in den nächsten Jahren zu einem großen Teil zusammenbleiben wird, zum anderen aber auch an Wirtz‘ Preisschild. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)