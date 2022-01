Handball-EM 2022 Heute: Deutschland - Russland LIVE im TV, Stream, Ticker

Handball EM 2022: DHB-Team durch 15 Corona-Ausfälle geschwächt

Für Gislason ist die Situation an „Verrücktheit nicht zu überbieten". Youngster Lukas Zerbe kündigte für die Partie am Dienstag mit einem Anflug von Galgenhumor an: „Ich würde überall einspringen. Wo Not am Mann ist, würde ich spielen."