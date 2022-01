Shorttrack: Seidel liebäugelt mit Fortsetzung der Karriere

Seidel nimmt an ihren dritten Winterspielen teil © AFP/SID/MLADEN ANTONOV

Deutschlands beste Shorttrackerin liebäugelt mit einer Fortsetzung der Karriere auch nach den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar).

„Lange habe ich gedacht, dass ich danach direkt aufhöre. Inzwischen hat sich das aber wieder geändert“, sagte Anna Seidel in einer Medienrunde am Dienstag: „Dass nochmal ein, zwei Jahre dazukommen, das wird immer wahrscheinlicher zurzeit.“

Die 23-Jährige aus Dresden nimmt in China bereits zum dritten Mal an Winterspielen teil. Eine vierte Teilnahme wird es dennoch wohl nicht geben. Die Chance auf weitere vier Jahre auf dem Eis sei "sehr, sehr gering", so Seidel: "Es ist einfach zu lang, ich habe noch viele andere Sachen vor."