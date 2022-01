Olympia, Weikert: "Blase wird viel dichter sein als bei der Handball-EM"

DOSB-Präsident Thomas Weikert geht davon aus, dass sich die Corona-Infektionen während der Olympischen Spiele in Peking in Grenzen halten werden.

DOSB-Präsident Thomas Weikert geht davon aus, dass sich die Corona-Infektionen während der Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) in Grenzen halten werden. „Ich glaube, dass die Blase in China viel dichter sein wird als bei der Handball-EM in zwei Ländern, wo im Gegensatz zur Handball-WM auf eine dezidierte Blase verzichtet wurde“, sagte der 60-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).