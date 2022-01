Nächster Milliarden-Deal: Saudis kaufen ESL

Erst Activision Blizzard, jetzt der nächste große Name. Nach dem Microsoft die Gaming-Branche jüngst mit einer gigantischer Übernahme ins Staunen versetzt hat, wechselt nun ein weiterer Big-Player seinen Besitzer. Die Electronic Sports League, die vor allem unter dem Kürzel ESL bekannt ist, wird in Zukunft nicht mehr von der Modern Times Group verwaltet werden.

ESL wechselt Besitzer und fusioniert mit FACEIT

In der Pressemitteilung heißt es, dass beide mit über 30 Jahren Erfahrung maßgeblichen Anteil am Wachstum sowie der steigenden Popularität der eSports- und kompetitiven Gaming-Branche rund um den Globus haben. Von nun an werden sie gemeinsam als treibende Kraft fungieren, wodurch alle Stakeholder erstmals einen einheitlichen Weg gehen sollen.