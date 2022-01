Jörg Schmadtke überrascht: Gibt keine Angebote für Wout Weghorst

„Es ist überraschend, dass das bei einem so ist, der regelmäßig in der Fußball-Bundesliga Tore erzielt und der öffentlich hat verkünden lassen, dass er wechselwillig ist“, sagte Schmadtke. Weghorst hatte zuletzt den Berater gewechselt und offen über einen Wechselwunsch gesprochen.

Weghorst hat in der laufenden Bundesliga-Saison sechs Tore in 18 Spielen geschossen - eine ordentliche Quote, die aber bei weitem nicht so gut ist wie die aus der Vorsaison.