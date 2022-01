IOC-Präsident Bach trifft Chinas Staatschef Xi Jinping

Präsident Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) hat sich zehn Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking mit Chinas Staatschef Xi Jinping getroffen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Es war in Zeiten der Corona-Pandemie eines von wenigen Treffen des chinesischen Präsidenten mit einem ausländischen Besucher.

Bach war am Samstag in Peking eingetroffen und hatte sich als Vorsichtsmaßnahme drei Tage in Isolation begeben. Auf Bach warten vor der Eröffnungsfeier der Spiele am 4. Februar noch einige Termine. Unter anderem tagt am 2. Februar die IOC-Exekutive, am 3. Februar findet die 139. Session des Ringeordens statt.