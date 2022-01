WWE: Ronda Rousey vor Comeback beim Royal Rumble 2022?

Kehrt Ronda Rousey beim Royal Rumble am Samstag aus ihrer Baby-Pause zu WWE zurück? Ein WrestleMania-Rückmatch gegen Becky Lynch böte sich an.

Das Insider-Portal Fightful berichtet von hörbaren Signalen, dass der Wrestling-Marktführer beim Royal Rumble 2022 die Rückkehr von Ronday Rousey zu planen scheint - bei derselben Vernastaltung also, bei der die frühere UFC-Queen vor vier Jahren ihr erstes WWE-Engagement mit einem unangekündigten Auftritt eingeleitet hatte .

Die 34 Jahre alte Rousey steht bei WWE nach wie vor unter Vertrag, Präsident Nick Khan hatte sich schon im vergangenen Jahr öffentlich festgelegt, dass sie in den Ring zurückkehren werde.

Ronda Rousey und WWE: Ein gespaltenes Verhältnis

Rousey, die schon zu UFC-Zeiten ihr Faible für WWE und ihre Bewunderung für die verstorbene Legende Rowdy Roddy Piper immer wieder deutlich gemacht hatte, war zwischen 2018 und 2019 ein Jahr lang für WWE aktiv, regierte als Damenchampion bei der Montagsshow RAW, ehe sie den Titel schließlich an Lynch weitergab.

Aus ihrer Verärgerung darüber machte Rousey keinen Hehl und kündigte an, dass sie als Konsequenz nie mehr „in Vollzeit“ für WWE antreten werde - was eine Rückkehr zu besonderen Anlässen nicht ausschließt. Auch Topstar Brock Lesnar hatte seit seiner Rückkehr 2012 immer auf einen eingeschränkten Tourplan gepocht.

Wirklich Comeback bei Royal Rumble 2022?

In Rouseys Comeback-Plan könnte neben WrestleMania 38 in Dallas auch die darauffolgende Ausgabe der Megashow im Jahr 2023 spielen: Diese steigt wie der Super Bowl in diesem Jahr im SoFi Stadium von Los Angeles, Rouseys Wahlheimat.