Schmadtke, Kohfeldt und Co.: Endspiel „für alle Beteiligten“ in Wolfsburg

Da der Werksklub "keinen exorbitant großen Abstand zum Abstiegsplatz" hat, müssen nun "Ergebnisse her", sagte Schmadtke, der grundsätzlich mit der Arbeit von Kohfeldt zufrieden ist: "Unser Vertrauen in den Trainer, in den Trainerstab, aber auch in die Mannschaft ist noch nicht gebrochen."