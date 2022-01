Abfahrerin Johnson fällt für Olympia aus

Die amerikanische Skirennläuferin Breezy Johnson hat ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) abgesagt.

Die amerikanische Skirennläuferin Breezy Johnson hat ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) abgesagt. Die 26-Jährige, eine der Favoritinnen auf Abfahrts-Gold, verletzte sich bei einem Trainingssturz in Cortina am Knie.