Rekord im Visier: Angeschlagener Nadal kämpft sich ins Halbfinale

Nach 4:08 Stunden verwandelte Nadal seinen ersten Matchball und ließ sich ausgiebig vom Publikum für diese Energieleistung feiern. "Ich war komplett zerstört nach diesem harten, warmen Tag. Es ist unglaublich für mich, in diesem Halbfinale zu stehen", sagte der 35-Jährige: "Ich habe mich nicht gut im Magen gefühlt. Ich hatte Glück, dass ich im fünften Satz großartig serviert habe."

Shapovalov hatte im Achtelfinale Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) glatt in drei Sätzen geschlagen. Im Halbfinale am Freitag erwartet Nadal ein Duell mit dem Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini (Italien) oder Gael Monfils aus Frankreich. Er erreichte bereits fünfmal das Endspiel in Melbourne - gewinnen konnte er aber nur 2009.