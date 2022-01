964. NHL-Einsatz in Serie: "Ironman" Yandle stellt Rekord ein

Mit seinem 964. NHL-Einsatz in Serie hat Keith Yandle den Dauerbrenner-Rekord in der Eishockey-Profiliga eingestellt.

Mit seinem 964. NHL-Einsatz in Serie hat Keith Yandle den Dauerbrenner-Rekord in der NHL eingestellt. Der „Ironman“ von den Philadelphia Flyers ist seit dem 26. März 2009 in jedem Spiel aufgelaufen und zog nun mit Doug Jarvis gleich.