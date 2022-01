WWE RAW: Chad Gable weckt Erinnerungen an Ikone Kurt Angle

Der frühere Olympia-Ringer Chad Gable macht bei WWE RAW im Ring und am Mikrofon auf sich aufmerksam. Brock Lesnar, Bobby Lashley und Co. liefern letzten Royal-Rumble-Hype.

Bei der letzten Ausgabe von Monday Night RAW vor dem Royal Rumble 2022 am Sonntag bekam der frühere Olympia-Ringer Chad Gable in einem langen Match gegen den 14-maligen WWE und World Champion Randy Orton mehr Rampenlicht als gewohnt.

Der amtierende Tag-Team-Champion der Montagsshow verlor den Kampf am Ende zwar, nutzte aber die Gelegenheit, um stärker denn je Erinnerungen an ein legendäres Vorbild zu wecken - und nicht nur diese.

WWE RAW: Chad Gable auch am Mikro wie einst Kurt Angle

Der 35 Jahre alte Gable hatte sich zuletzt auch mit seinen Auftritten am Mikrofon Hall of Famer Kurt Angle angenähert: Der aktuelle Charakter von Gable (bürgerlich: Chad Betts) erinnert an den frühen Angle, der die Fans stets mit seiner vermeintlichen Überlegenheit in den „Three Is“ (Integrity, Intensity and Intelligence) reizte (Wie sich Kurt Angle nach einem heftigen Drogen-Absturz aus dem Tal kämpfte).