Bundesliga: Lothar Matthäus nennt Bundesliga-Trio als mögliche Süle-Nachfolger

In seiner Sky -Kolumne hat nun Lothar Matthäus drei Verteidiger ins Spiel gebracht, die Süle beerben könnten: „In der Bundesliga gäbe es da ein paar sehr interessante Spieler. Ich denke an den Stuttgarter Mavropanos, den Leipziger Gvardiol oder den Bochumer Bella Kotchap“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Matthäus: Finanziell sicher machbar

Matthäus fuhr fort: „Alle spielen in der Bundesliga eine wirklich gute Rolle, wären finanziell mit Sicherheit für die Bayern machbar und könnten sich unter Nagelsmann weiterentwickeln.“

Gvardiol gehört bei RB Leipzig derzeit zum Stammpersonal von Coach Tedesco. Der 20-Jährige ist vertraglich bis Sommer 2026 an die ‚Roten Bullen‘ gebunden und könnte doch so einiges an Ablöse kosten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)