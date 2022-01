Rückkehr der Bayern-Fans steht bevor - Kahn begrüßt Söder-Signale

Bund und Länder sprechen sich gegen eine Öffnung der Stadien aus - in Bayern dürfte es trotzdem Lockerungen geben. Sehr zur Freude von Oliver Kahn.

Oliver Kahn hegt Hoffnung auf eine Rückkehr der Bayern-Fans in die Allianz Arena.

Der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters erwartet Signale von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf ein Ende der Geisterspiele. Dieser hatte am Montag angekündigt „Anpassungen bei den Corona-Maßnahmen vornehmen zu wollen. Das begrüße ich ausdrücklich", sagte Kahn der dpa .

Und weiter: „Wir müssen vernünftige Lösungen für alle Lebensbereiche finden, also auch für den Sport. Ich hoffe sehr, dass das bayerische Kabinett bei seiner Sitzung am Dienstag Möglichkeiten und Chancen bespricht - und entsprechende Entscheidungen trifft.“

Fan-Rückkehr in Bayern steht bevor

Bund und Länder hatten sich zuvor gegen eine Öffnung der Stadien entschlossen - was unter anderem Borussia Dortmunds Hans-Joachim Watzke verärgerte . Während im BVB-Stadion zuletzt immerhin einige Zuschauer zugelassen waren, sind in Bayern Geisterspiele angeordnet.

Was sich aber in Kürze ändern dürfte, wie Söder selbst andeutete: Man werde Sport- und Kulturveranstaltungen Lockerungen zulassen, sagte er im BR. Details sollen am Dienstag beschossen werden.