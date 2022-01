Sydney-Olympiasieger Csollany nach Corona-Infektion gestorben

Szilveszter Csollany an COVID-19 verstorben © AFP/SID/DAMIEN MEYER

Der ungarische Sport trauert um seinen Kunstturn-Olympiasieger Szilveszter Csollany. Der Goldmedaillengewinner der Sommerspiele 2000 in Sydney an den Ringen starb nach offiziellen Angaben im Alter von 51 Jahren an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung.