Snowboarderin Hofmeister wünscht sich weitere Race-Wettbewerbe

Hofmeister hofft auf mehr Rennen in der Zukunft © AFP/SID/LOIC VENANCE

"Vom Kopf her wäre es besser, eine zweite Chance zu haben", sagte Hofmeister, die am 8. Februar um eine Medaille kämpft. 2014 war auch der aus dem Weltcup bekannte Parallel-Slalom einmalig olympisch. Schon bei Hofmeisters erster Olympia-Teilnahme in Pyeongchang, wo sie vor vier Jahren Bronze holte, gab es allerdings nur noch einen Wettbewerb.