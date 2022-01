Athleten-Kritik an China: Borger rechnet mit Zurückhaltung

Präsidentin Karla Borger vom Verein Athleten Deutschland glaubt, dass die Mehrheit der Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Peking von politischen Statements absehen wird. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich viele Athletinnen und Athleten äußern werden“, sagte Borger dem Sport-Informations-Dienst (SID): „Und ich bin selber gespannt, was mit denen passiert, die was sagen werden. Die Drohungen, die letzte Woche ausgesprochen wurden, führen dazu, dass wahrscheinlich keiner oder nur wenige was sagen werden.“

Beachvolleyballerin Borger hat sich auch gefragt, wie sie sich in dieser Situation verhalten würde. "Das ist natürlich enorm schwer, weil es einerseits einfach komplett um Sport geht. Und dann eben darüber nachzudenken, was sage ich und was sage ich nicht, ist anstrengend", äußerte die 33-Jährige: "Nichtsdestotrotz würde ich, wenn ich Wintersportlerin wäre, weder in die eine noch in die andere Richtung gehen. Ich würde weder kritisieren noch groß loben."