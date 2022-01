FC Barcelona und Real Madrid jagen Endrick, 15 Jahre alte Phänomen aus Brasilien

Endrick Felipe Moreira, oder einfach nur Endrick, wie er in seiner Heimat genannt wird, ist gerade erst 15 Jahre alt. Doch schon jetzt ist ein großer Kampf um ein Juwel ausgebrochen, welches sich zu einem Weltstar entwickeln könnte.

Der Brasilianer ist bei der U20 von Palmeiras aktiv, einem Traditionsklub aus Sao Paulo. Dass seine Mitspieler und Gegner im Schnitt fast fünf Jahre älter sind als er, stört ihn wenig. In dieser Woche fiel er mit einem Fallrückzieher-Tor auf, das er von der Strafraumgrenze erzielte.

Durch das Tor zog sein Team in das Halbfinale der Copinha ein, eines Turniers, bei dem vor einigen Jahren auch ein gewisser Neymar für Aufsehen sorgte. Dort treffen die besten Nachwuchsmannschaften aufeinander.

„Jedes Spiel, an dem er teilnimmt, ist ein Fest für den Fußball“, schreibt die Marca . Endrick sei ein „Phänomen“. Die spanische Sportzeitung berichtet außerdem davon, dass die Jagd auf Endrick bereits im vollen Gange sei. In den Hauptrollen: Die ewigen Rivalen FC Barcelona und Real Madrid.

Barca sucht Messi-Nachfolger

Die beiden spanischen Giganten wollen dafür sorgen, dass die Zukunft des Brasilianers in Spanien liegt, wie es schon bei so vielen aufstrebenden Talenten aus dem größten Land Südamerikas der Fall war.

Barca ist seit einigen Jahren besessen, einen Nachfolger für Lionel Messi zu finden, der in jungen Jahren aus Argentinien nach Katalonien kam. Mit Neymar funktionierte das nicht wirklich. Vielleicht ja mit Endrick?

Real hat zuletzt hingegen sehr gute Erfahrungen mit brasilianischen Talenten gemacht. Die jüngsten Beispiele sind Rodrygo und vor allem Vinicius Junior, der seinen Durchbruch spätestens in dieser Saison gefeiert hat.

Nike hat sich Endrick bereits geschnappt

Endrick darf mit 16 Jahren einen Profi-Vertrag unterzeichnen. Allerdings darf er nicht in Barcelona oder Madrid spielen, bevor er 18 ist. Barca und Real werden daher versuchen, das Juwel an sich zu binden, sobald es im Juli 16 wird. Die FIFA will die Regelungen ohnehin aufweichen, doch noch ist das nicht passiert.