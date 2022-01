Mario Balotelli zurück bei Italien unter Roberto Mancini: Genial oder Wahnsinn?

Balotelli selbst reagierte in seiner typischen Art auf das Nationalelf-Comeback. Er postete ein Foto seines Jubels, der vor allem den deutschen Fans in unguter Erinnerung geblieben sein dürfte. Dieser entstand nach einem Tor gegen die DFB-Elf im Halbfinale der EM 2012. Balotelli erzielte beim 2:1-Sieg gegen das Team des damaligen Bundestrainers Joachim Löw beide Treffer auf italienischer Seite.

Balotelli brilliert unter Favre

Die Folge seines sportlichen Absturzes waren viele Vereinswechsel in kurzer Zeit. Seit 2018 spielte Balotelli bei fünf Vereinen in drei verschiedenen Ländern.

Doch der bullige Stürmer scheint sich seit seiner Ankunft in der Türkei wieder mehr mit Fußball und weniger mit den Nebengeräuschen zu beschäftigen. Dazu zählen auch seine medialen Auftritte. So gab der Champions-League-Sieger von 2010 seit seiner Vorstellung bei Adana keine Interviews mehr. Auch auf Social Media blieb er weitestgehend stumm.

Sein neuer Fokus drückt sich auch in Zahlen aus: 19 Spiele, 8 Tore und 3 Vorlagen stehen für Balotelli seit seiner Ankunft in der Türkei zu Buche. Adana steht als Aufsteiger aktuell auf dem dritten Tabellenplatz der türkischen Süper Lig - und der Italiener hat maßgeblichen Anteil daran.

Balotelli ist Mancinis Schützling

Bereits im vergangenen Jahr wollte der Trainer Balotelli zurück in die Nationalmannschaft beordern. Das vorzeitige Comeback des Stürmers scheiterte aber an dessen Fitnesszustand. Mancini machte allerdings schon damals klar, dass die Tür für Spieler wie Balotelli nicht ganz geschlossen ist: „Ich mache für keinen Spieler die Tür zu, jeder kann sich beweisen. Neunominierungen schieße ich nie aus.“

Sturmproblem bei der Squadra Azzurra

Und der Weg über die Playoffs ist kein einfacher: Bei einem Sieg gegen Nordmazedonien spielt Italien gegen den Sieger aus der Partie zwischen Portugal und der Türkei um den Einzug in die WM-Gruppenphase. Für das Erreichen des großen Ziels will Mancini alles versuchen - und so bekommt wohl jetzt Balotelli seine Chance, im Sturm zu glänzen.

Seit Balotellis Ausbootung 2018 versuchten sich überwiegend Andrea Belotti und der Ex-Dortmunder Ciro Immobile in der Sturmspitze. Belotti kommt in dieser Zeit auf zwölf Tore in 40 Spielen, Immobile auf acht Treffer in 22 Spielen. Ausbaufähig für die Ansprüche einer Spitzenmannschaft.