Balotelli vor Rückkehr in Italiens Nationalelf

Mario Balotelli (31) kämpft ganz offiziell um seine Rückkehr in Italiens Fußball-Nationalmannschaft. Das Enfant terrible wurde von Trainer Roberto Mancini am Montag in einen 35er-Kader berufen, der von Mittwoch bis Freitag einen Lehrgang im Hauptquartier der Azzurri in Coverciano bei Florenz absolviert. Balotelli, mittlerweile beim türkischen Klub Adana Demirspor unter Vertrag, war zuletzt im September 2018 für Italien aufgelaufen.