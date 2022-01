Bundesliga: Keine Lockerungen - Hans-Joachim Watzke sauer

Diese Aktion nervte Nagelsmann so richtig

Bund und Länder schließen Lockerungen im Sport aus. Die Stadien bleiben also weiter größtenteils leer. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist darüber alles andere als erfreut.

Vorerst keine Öffnungen - aber der Wille zu einheitlichen Regeln: Bund und Länder haben sich am Montag wie erwartet auch mit Blick auf überregionale Großveranstaltungen auf eine „konsequente“ Fortführung der bestehenden Maßnahmen geeinigt.

„Jetzt ist der Moment, in dem man Kurs hält“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf aktuelle Einschränkungen.

Der Fußball werde „zum Opfer von Symbolpolitik. Es ist bitter, dass die Mehrheit der MPK-Teilnehmer nach zwei Jahren nur an Verbote denkt und nicht auch an ein Mindestmaß an Möglichkeiten und logischen Entscheidungen.“